Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в ГрозномКавказский узел вчера в 14:03
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
|3′
Аблай Мбенг
|42′
|44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|46′
Антон Швец
|55′
|55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
|64′
|68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
|72′
|76′
Павел Яковлев
Пол Антон
|77′
Денис Ткачук
|85′
Мохаммед Рабиу
|90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
|90′+3′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
18
Балай
19
Иванов
1
Рыжиков
15
Зотов
90
Бурлак
18
Рохель
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты грозненского "Ахмата" сегодня со счетом 2:1 выиграли в матче 28-го тура чемпионата России 2018/19 у самарских "Крыльев Советов". Жители Грозного рассказали, что их посещения матчей «Ахмата» контролируют представители организаций и вузов.
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