Футбол

«Ахмат» обыграл «Арсенал» в Грозном
Кавказский узел
вчера в 13:59

Матч между "Ахматом" и "Арсеналом" в 17-м туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:0 в пользу грозненской команды. Игра состоялась сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.
Кавказский узелвчера в 13:59

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Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
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Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
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Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

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Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
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Клопп оказался в моих глазах даже лучше, чем я думал раньше. Это благодаря нынешнему сезону.
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«Эвертон» предложит 40 млн евро за форварда «РБ Лейпцига»

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