Футбол

«Ахмат» обыграл «Арсенал» в Грозном
Кавказский узел
13:59

Матч между "Ахматом" и "Арсеналом" в 17-м туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:0 в пользу грозненской команды. Игра состоялась сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.
Кавказский узел13:59

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Лезгинка в честь победы. «Ахмат» обыграл «Арсенал»

Советский спорт13:53

Под звуки лезгинки РПЛ уходит на зимний перерыв: «Ахмат» обыграл «Арсенал» в последнем матче первой части сезона

Евро-футбол.ру13:24

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Аблай Мбенг: «Было важно забить второй мяч „Арсеналу“ и снять все вопросы»

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Тульский «Арсенал» проиграл «Ахмату» со счетом 2:0

Тульская служба новостей14:04
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:22, Ашберн
Футбол

Гол Адуриса принес «Атлетику» первую победу за 3,5 месяца

Нападающий реализовал пенальти на 91-й минуте. Баски одержали первую победу в чемпионате с августа месяца.
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Футбол

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Происшествия

Врачи подозреваются в убийстве Астори по неосторожности

Два врача могут быть обвинены в убийстве по неосторожности капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает AFP.
Обновлено в 16:28
Футбол

«Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии

Обновлено в 15:55
Футбол

Луис Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»

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Обновлено в 15:37
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Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1.
Обновлено в 14:17
Футбол

Реднапп стал обладателем звания «Король джунглей»

Как сообщил специалист на своей странице в Twitter, он завоевал титул «Король джунглей».
Обновлено в 15:52
Футбол

Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден согласовал с руководством клуба условия нового контракта.
Обновлено в 14:40
Футбол

Писарев утвержден главным тренером «Урожая»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником Урожая, сообщает пресс-служба краснодарского края.
Обновлено в 15:11
Футбол

«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.
Обновлено в 12:37
Футбол

Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
Обновлено в 11:16
Футбол

«Локомотив» назвали скрытым фаворитом в борьбе за чемпионство России

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал выступления столичного "Локомотива" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Советский спорт".
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Сергей Веденеев: «Атмосфера внутри „Зенита“ явно ухудшилась к концу года»

Чемпион СССР в составе петербургского «Зенита» Сергей Веденеев подвел итоги первой части сезона в РПЛ.
Обновлено в 13:02
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