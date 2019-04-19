Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛRT на русском 14:26
Грозненский «Ахмат» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Каспийске на «Анжи Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Ахмату» принёс гол Олега Иванова, на 77-й минуте замкнувшего подачу с углового.
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Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
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Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
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Обновлено в 06:00
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Политика
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали
Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.
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Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Наука
Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной
По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Наука
Время суток определяет эффективность занятий спортом
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский отказался от теледебатов с Порошенко
Изначально Порошенко и Зеленский планировали провести дебаты на стадионе 14 апреля.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Оливье Жиру останется в «Челси»
Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год.
Обновлено в 07:01
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Происшествия
Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку
Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Три защитника ДНР погибли в следствии массированного огневого удара ВСУ
В результате подрыва, трое украинских боевиков погибли, еще двое получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Экономика
Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Владимир Путин посетит форум «Один пояс, один путь»
Обновлено в 07:42
Политика
В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»
Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15