«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛRT на русском 14:26

Грозненский «Ахмат» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Каспийске на «Анжи Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Ахмату» принёс гол Олега Иванова, на 77-й минуте замкнувшего подачу с углового.

Политика Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.

Происшествия От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.

Политика На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.

Происшествия Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Наука Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.

Политика Зеленский отказался от теледебатов с Порошенко Изначально Порошенко и Зеленский планировали провести дебаты на стадионе 14 апреля.

Футбол Оливье Жиру останется в «Челси» Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год.

Происшествия Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Политика США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Хоккей Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Экономика Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

Политика В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем» Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".