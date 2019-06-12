Футбол

«Ахмат» объявил о переходе голкипера «Томи» МелиховаЧемпионат вчера в 11:49

Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Томи» Александра Мелихова. 21-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в грозненском клубе и заключил контракт с «Ахматом». Соглашение Мелихова с «Ахматом» рассчитано на пять лет.
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