Футбол

«Ахмат» не стал подавать протест на результат матча в Красноярске
Спорт-Экспресс
07:37

Как стало известно "СЭ", представители "Ахмата" не зафиксировали в протоколе матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" – "Ахмат" подачу протеста на результат игры. Значит, счет 1:1 останется в силе.
Спорт-Экспресс07:37

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«Ахмат» не стал подавать протест на результат матча в Красноярске

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Гендиректор «Ахмата» высказался по поводу погодных условий матча РПЛ с «Енисеем»

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«Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
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Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
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Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
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Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.
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