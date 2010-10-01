Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».

Спорт день за днем

«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче

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