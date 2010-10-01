РПЛ
Вестник Кавказа«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче
Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».
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Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью
Sports.ru30 августа в 02:40
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи».
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Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
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Chevy запатентовал тормозные диски с логотипом
Размещение логотипа Chevy на тормозных роторах - это простой способ заставить владельцев автомобилей американского бренда покупать новые диски непосредственно у дилеров Chevy вместо того, чтобы покупать аналоги на вторичном рынке без фирменного логотипа.
CarsWeek.ru вчера в 13:42
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В Улан-Удэ открылось новое здание детской поликлиники
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Армия и оружие
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей, сотрудников, слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников и воспитанниц кадетских и суворовских военных училищ, кадетских корпусов и Нахимовского военно-морского училища, а также ветеранов и школьников с Днем знаний.
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В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru вчера в 04:15
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Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 вчера в 13:01
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
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Медведев оштрафован на $ 9 тыс. за неспортивное поведение на US Open
Чемпионат вчера в 14:22
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро
Газета.Ru вчера в 09:52
Космос
В Антарктиде испытали теплицу для выращивания овощей на Луне и Марсе
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Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Пять человек погибли и ещё 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.
RT на русском вчера в 20:32
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Наука
Московские ученые обнаружили неизвестную ранее причину старения кожи
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Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие
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Вокруг ТВ вчера в 11:00
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Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО
Польские эксперты утверждают, что усиление восточного фланга НАТО жизненно необходимо, пусть это и не понравится России, сообщает RT.
ФАН вчера в 22:30
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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Общество
Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
ТАСС вчера в 11:04
Политика
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
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Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01