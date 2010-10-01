РПЛ
Вестник Кавказа«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче
Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано у Курильских островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 в 84 км от Курильских островов.
RT на русском 00:40
Происшествия
Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет
Спасатели вытащили из воды частный вертолет (автожир), упавший в Клязьминское водохранилище.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Здоровье
Названы 4 самых полезных свойства острых приправ
Острые приправы могут улучшить вкус еды и оказать положительное действие на здоровье организма, в частности их употребление служит профилактикой гипертонии и онкологии.
Волгоградская правда 00:02
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол
Осорио будет играть за «Зенит» под номером Кришито
78.ru вчера в 13:49
Политика
В Польше поддержали Трампа в решении отменить визит в Варшаву
Московский Комсомолец 30 августа в 03:22
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском вчера в 16:12
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины
Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
РБК вчера в 17:47
Культура
Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале
Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.
ТАСС вчера в 08:15
Футбол
Фирмино стал первым бразильцем, забившим 50 голов в АПЛ
Автором одного из голов в матче стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, для которого этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру.
Sport24.ru вчера в 20:49
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа
Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.
Известия 01:07
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13