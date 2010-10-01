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Вестник КавказаВестник Кавказа«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче

Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».
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Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:21, Вашингтон
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Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

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Происшествия

Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
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«Зенит» сообщил о переходе Осорио

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В Улан-Удэ открылось новое здание детской поликлиники

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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
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РИА Новости 17:56
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В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
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Секс-символ 90-х Ричард Гир отпраздновал свое 70-летие

Известный американский актер Ричард Гир, который являлся секс-символом 90-х отпраздновал свое 70-летие.
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Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

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Происшествия

В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли

На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.
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В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
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