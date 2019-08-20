Футбол

«Ахмат» направил письмо в КДК РФС с просьбой отменить удаление УциеваRT на русском 08:45

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что «Ахмат» направил в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации письмо с просьбой отменить удаление футболиста Ризвана Уциева, полученное в матче с «Зенитом» (0:0).
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