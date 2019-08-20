Футбол
«Ахмат» направил письмо в КДК РФС с просьбой отменить удаление УциеваRT на русском 08:45
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что «Ахмат» направил в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации письмо с просьбой отменить удаление футболиста Ризвана Уциева, полученное в матче с «Зенитом» (0:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Индия решила снять с вооружения старые МиГ-21
Какое количество истребителей Индия снимет с вооружения, не указывается. Самые старые индийские МиГ-21 поступили в строй в 1973-1974 годах.
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено в 09:48
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Общество
Суд в Австралии отклонил апелляцию 78-летнего кардинала Джорджа Пелла
В соответствии с приговором, вынесенным в марте, кардинал останется в заключении до истечения назначенного ему шестилетнего тюремного срока.
Обновлено в 21:08
Общество
Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной
Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Адвокаты рассчитывают на прекращение дела сестёр Хачатурян
Защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 20:17
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать голодомор «геноцидом» украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Суд признал банкротом тюменский завод «Электрон»
Арбитражный суд Тюменской области признал ПАО Опытный завод Электрон банкротом по соответствующему иску ООО ПКБ АСУ-Нефть на 4,25 млн рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 16:06
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции
В Турции врачи вытаскивают с того света 12-летнюю девочку из Петербурга.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой".
Обновлено в 18:59
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Политика
Макрон опубликовал пост на русском языке по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч
Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Дочь Аркадия Новикова: «Папа отказался спонсировать мой проект»
Несколько лет назад дочь Аркадия Новикова создала гид по здоровому питанию и образу жизни.
Обновлено в 20:00
Наука
Раскрыта связь между использованием эмодзи и качеством секса
Психологи из Университета имени Кинси, США, сообщили, что люди, которые часто используют эмодзи в своих сообщениях, чаще ходят на свидания и вообще более успешны в личной жизни.
Обновлено в 01:35
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.
Обновлено в 03:31
Общество
Сергей Левченко просит снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения
Письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Прибайкалье, вице-премьеру РФ Виталию Мутко.
Обновлено в 08:02
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46