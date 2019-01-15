Футбол
Руководство "Ахмата" намерено провести переговоры с защитником команды Андреем Семеновым о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до весны 2019 года.
Газета.Ru01:54
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Транспорт
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено 13 января в 14:42
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
На голубой ветке Московского метро восстановили движение поездов
Обновлено в 02:51
Экономика
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Спорт
Биатлон. Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды
Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды.
Обновлено в 02:35
Политика
Суд закрыл первый процесс по продлению срока ареста украинских моряков
Лефортовский суд Москвы закрыл процесс по вопросу продления срока ареста четверым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Саратовской области из-за снега обрушилась крыша школы
Под Саратовом под тяжестью снега произошло обрушение крыши школы, никто не пострадал.
Обновлено в 02:33
Экономика
ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ
Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Политика
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Общество
Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России
В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом.
Обновлено в 03:02
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
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Хоккей
Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ
Обновлено в 03:10
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
По мнению вице-премьера, уровень бедности связан с уровнем образования.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Мордовии девушки сожгли флаг России
Обновлено вчера в 06:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе
В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
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Происшествия
Из московской квартиры спасли двух истощенных детей
Обновлено вчера в 13:36
Космос
Иранский спутник не достиг орбиты после запуска
Обновлено в 02:31
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах
Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27