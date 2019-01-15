Футбол

«Ахмат» намерен продлить контракт с Семеновым
Газета.Ru
01:54

Руководство "Ахмата" намерено провести переговоры с защитником команды Андреем Семеновым о продлении контракта с клубом. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до весны 2019 года.
Газета.Ru01:54

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«Ахмат» намерен продлить контракт с Семеновым

Газета.Ru01:54

СМИ: Семенов продлит контракт с «Ахматом»

Спорт-Экспресс01:34

Агент: «Семенов и „Ахмат“ приняли решение, что о будущем моего клиента поговорим ближе к лету»

Матч ТВ01:20

Агент: «Семенов и „Ахмат“ приняли решение, что о будущем моего клиента поговорим ближе к лету»

Sportbox.RU01:20

Игра на удержание: «Ахмат» намерен сохранить Андрея Семенова

Известиявчера в 16:01
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Транспорт

В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро

Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.
Обновлено вчера в 21:44
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено 13 января в 14:42
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

На голубой ветке Московского метро восстановили движение поездов

Обновлено в 02:51
Экономика

Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны

Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Спорт

Биатлон. Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды

Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды.
Обновлено в 02:35
Политика

Суд закрыл первый процесс по продлению срока ареста украинских моряков

Лефортовский суд Москвы закрыл процесс по вопросу продления срока ареста четверым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Саратовской области из-за снега обрушилась крыша школы

Под Саратовом под тяжестью снега произошло обрушение крыши школы, никто не пострадал.
Обновлено в 02:33
Экономика

ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ

Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Политика

Кремль дал прогноз по войне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Общество

Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России

В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом.
Обновлено в 03:02
Политика

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:00
Хоккей

Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 03:10
Экономика

Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности

По мнению вице-премьера, уровень бедности связан с уровнем образования.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

Обновлено вчера в 20:55
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

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В Мордовии девушки сожгли флаг России

Обновлено вчера в 06:12
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе

В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

Обновлено вчера в 13:36
Космос

Иранский спутник не достиг орбиты после запуска

Обновлено в 02:31
Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах

Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27
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Ахмат
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат-Арена».
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