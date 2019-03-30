Футбол
«Ахмат» молниеносно сравнял счёт после ошибки защитников «Спартака»Евро-футбол.ру 09:41
"Ахмат" восстановил равенство в счете в матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком". Спустя несколько минут после гола Луиса Адриано с пенальти результативным выстрелом отметился форвард хозяев Беким Балай.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Музыка
Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash
Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
Обновлено в 04:15
Политика
Полковник Квачков назвал Чубайса частью «тайной мировой закулисы»
Отставной полковник Владимир Квачков в эфире Царьград ТВ заявил, что глава РОСНАНО Анатолий Чубайс является частью некой тайной «мировой закулисы», которая правит миром.
Обновлено в 08:26
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
«Тихое место» от Netflix: Вышел трейлер фильма «Молчание»
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено в 07:43
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Футбол
Зидан рассказал о своем отношении к Погба
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
Обновлено в 10:57
Общество
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России
Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Авто
Новая корейская марка NeuWai представила автомобили будущего
В Сеуле компания Songuo Motors представила дюжину новинок, среди были первые модели нового бренда NeuWai.
Обновлено в 08:46
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Спорт
Британские спортсмены стали работать с тренером-мошенником
Три британских легкоатлета начали сотрудничать с тренером Лэнсом Брауманом, который был замешан в мошенничестве.
Обновлено в 10:39
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, чем питается Лера Кудрявцева
Другая же звездная подруга Леры Кудрявцевой Саша Савельева от себя еще добавила, что точно знает из разговоров с самой ведущей, что бывает съемки очередной программы затягиваются до глубокой ночи.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Футбол
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
Обновлено в 09:06
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде
Обновлено в 10:38
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38