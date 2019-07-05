Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.

с чего всё началось

Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах.

Спорт день за днем

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Политика Российским силовикам с 1 октября повысят оклады «С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.

Происшествия Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.

Общество Спасенного под Петербургом детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро Специалисты выпустили в Ладожское озеро нерпенка после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Экономика «Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.

Происшествия В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Театры Мединский уволил директора театра имени Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Автоспорт McLaren и Алонсо прекратили сотрудничество Фернандо Алонсо и McLaren прекращают сотрудничество после пяти лет в Формуле 1 и двух попыток выиграть Indy 500 – об этом сообщает британское издание Motorsport Magazine.

Политика Россия пообещала возместить долг Совету Европы Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Политика Зеленский выступил в Донбассе на русском языке Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.

Армия и оружие Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных 1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.