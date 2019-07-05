Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»Чемпионат 07:40
Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах.
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Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.Чемпионат07:40
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