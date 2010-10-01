РПЛ
Матч ТВ«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте счет открыл Максим Осипенко, отличившийся после стандартного положения. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Бернард Бериша.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Армия и оружие
Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев
«Поскольку самолет с гиперзвуковым оружием на борту будет полностью замаскирован под Ил-76, обнаружить угрозу противникам будет почти невозможно», - говорится в материале издания.
ГЛАС.RU 06:05
Футбол
Сычев подписал контракт с «Пюником»
Соглашение 35-летнего игрока с армянским клубом заключено на один год с возможностью продления.
Матч ТВ 05:52
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия вчера в 03:56
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Армия и оружие
Разведка США назвала новую версию взрыва под Северодвинском
Русская Планета вчера в 07:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Музыка
Пианистка из США сыграла на концерте памяти Захарченко и Кобзона
Красная весна 18:14
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована.
Известия 19:01
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
RT на русском 15:38
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском 16:12
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Здоровье
Медики назвали поддерживающие здоровье почек продукты
В список медики включили шесть доступных продуктов. Они помогут улучшать состояние почечных тканей и поддерживать здоровые функции органа.
RuNews24.ru 08:11
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online 15:00
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
РИА Новости 17:16
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ 13:01
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости 14:54
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Космос
Украина начала разрабатывать космический орбитальный самолет
Конструкторском бюро «Южное» имени Янгеля разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки грузов и людей на низкие околоземные орбиты.
Украина.ру 12:12