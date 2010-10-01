РПЛ
Матч ТВ«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте счет открыл Максим Осипенко, отличившийся после стандартного положения. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Бернард Бериша.
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Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью
Sports.ruвчера в 02:40
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ProstoProSport 16:55
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Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
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