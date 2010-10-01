«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На 5-й минуте счет открыл Максим Осипенко, отличившийся после стандартного положения. Окончательный результат установил полузащитник хозяев Бернард Бериша.

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«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

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