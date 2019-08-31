Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Ахмат Арена" в Чечне завершилась со счетом 1:1 Голы забили Бернард Бериша (90-я минута) — Максим Осипенко (6).

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«Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

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