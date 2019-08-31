РПЛ
Коммерсантъ«Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Ахмат Арена" в Чечне завершилась со счетом 1:1 Голы забили Бернард Бериша (90-я минута) — Максим Осипенко (6).
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Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
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В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
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Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
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«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вышел на 1-е место в АПЛ
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На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
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Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Газета.Ru 10:46
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Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
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ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2
По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
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Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж
Бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг вышла замуж.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
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Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
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Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
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