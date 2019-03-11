Футбол

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничьюИА Грозный-Информ 12:33

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» состоялся матч 19-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Ахмат» и ФК «Урал».
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Автогол и пенальти установили ничейный результат в матче «Ахмат» — «Урал»

Sportbox.RU12:22

Годзюр: не думаю, что Эль-Кабира стоит упрекать, такое с каждым бывает

Чемпионат16:07

Автогол и пенальти установили ничейный результат в матче «Ахмат» — «Урал»

Матч ТВ12:22

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в 19-м туре чемпионата России

РИА Новости12:39

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Уралом»

Спорт-Экспресс12:20

«Ахмат» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча 19-го тура российской Премьер-лиги

Sport24.ru13:08

«Урал» и «Ахмат» поделили очки в Грозном

Евро-футбол.ру12:21
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Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 19:35
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей

Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Политика

Мэй и Юнкер согласовали изменения в соглашении по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 18:55
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Политика

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Обновлено в 11:58
Происшествия

Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика

В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено в 14:52
Происшествия

Стрелок в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Гражданин Франции алжирского происхождения Мехди Неммуш приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в еврейском музее Брюсселя.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Венесуэле разбился самолет с военными офицерами

Обновлено в 19:25
Происшествия

Судмедэксперты назвали причину смерти вокалиста The Prodigy

Обновлено в 19:45
Энергетика

Алекперов оценил влияние санкций на ЛУКОЙЛ

Санкции влияют на нефтяную компанию ЛУКОЙЛ негативно, считает глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 18:44
Спорт

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме

Обновлено в 16:18
Экономика

Эксперты прогнозируют рост экономики Крыма в 2020–2030 годах

«В ближайшие 10 лет ВРП Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, правда, после 2030 года темпы экономического роста региона замедлятся до 2%, но на это уже будет влиять эффект высокой базы предыдущего десятилетия», — уточняется в тексте.
Обновлено в 19:54
Политика

Оппозиционный парламент Венесуэлы ввел режим ЧП

Обновлено в 17:19
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Политика

В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.
Обновлено в 16:13
Политика

Антонов предупредил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальными как для отношений Вашингтона и Москвы, так и для всего мира в целом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Космос

NASA планирует высадить человека на Луну к 2028 году

Американское космическое агентство планирует высадить человека на Луну к 2028 году, говорится в проекте бюджета космического ведомства США.
Обновлено в 15:25
Футбол

Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Французский специалист Зинедин Зидан на пресс-конференции по поводу своего назначения на пост главного тренера «Реала» ответил на вопрос о том, вернется ли в команду нападающий Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Технологии

ФСБ хочет заблокировать ProtonMail и сети Tor

Под блокировку требуют подвести узлы анонимайзера Tor, а также шлюзы защищенных сервисов электронной почты ProtonMail, Mailfence и Yopmail.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Обвинение запросило для Барсукова-Кумарина 24,5 года колонии

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова-Кумарина, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Общество

В Нижнем Новгороде бросание блинов в толпу вызвало скандал

Старинный обычай разбрасывания блинов в рамках массовых гуляний на Масленицу в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Общество

Задержки рейсов из главного аэропорта Венесуэлы превышают 12 часов

Задержки рейсов по международным направлениями из главного аэропорта Венесуэлы выполняются с опозданием более чем в 12 часов.
Обновлено в 20:11
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