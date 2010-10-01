РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Ахмат Арена" в Чечне завершилась со счетом 1:1 Голы забили Бернард Бериша (90-я минута) — Максим Осипенко (6).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч между ФК «Ахмат» и «Тамбов» завершился со счетом 1:1

Телекомпания Грозныйвчера в 15:09

Нестандартный ход Рахимова спас «Ахмат», защитник Анхель стал форвардом

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Российские голкиперы признаны лучшими в Национальной хоккейной лиге

TV BRICS29 августа в 03:26

«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

Матч ТВвчера в 13:56

Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Ахматом»

Тамбовский курьервчера в 13:54

Футбольный клуб «Ахмат» сыграет с ФК «Тамбов»

ИА Грозный-Информ29 августа в 09:15

«Ахмат» — «Тамбов» — 1:1, гол Бериши в ворота «Тамбова»: как это произошло

Чемпионатвчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Политика

Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News вчера в 00:30
Общество

Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года

В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Политика

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Здоровье

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество

Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве

Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс вчера в 08:14
Происшествия

На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус

В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК вчера в 14:39
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Происшествия

Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка

Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Теннис

Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертый раунд открытого чемпионата США по теннису (US Open), переиграв в трех сетах Ника Кирьоса из Австралии.
Российская газета 00:30
Наука

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что у женщин эпизодическая память развита больше, чем у мужчин.
ТК Звезда 00:31
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика

Дуда рассказал о планах Гитлера и Сталина по «уничтожению» Польши

Газета.Ru 01:48
Происшествия

Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.
Вести.Ru 00:45
Авто

Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф

Kia GT и Kia GT Line: чем отличаются друг от друга и кто их покупает ЗР АКТИВ Почему приходят ошибочные штрафы с камер и как их оспорить Каршеринг выгоден, но и проблем от него много.
За рулем 02:36
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Политика

Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов

Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Общество

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

ТАСС 02:06
Происшествия

Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Космос

Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь 30 августа в 13:54
Экономика

В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России

Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе.
Известия 00:15
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Общество

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Авто

Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля

Актуальные Новости 00:40
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".
Экономика сегодня вчера в 00:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное