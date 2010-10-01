РПЛ
Коммерсантъ«Ахмат» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Ахмат Арена" в Чечне завершилась со счетом 1:1 Голы забили Бернард Бериша (90-я минута) — Максим Осипенко (6).
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Bash.News вчера в 09:38
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Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертый раунд открытого чемпионата США по теннису (US Open), переиграв в трех сетах Ника Кирьоса из Австралии.
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Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды
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