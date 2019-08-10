Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенстваSport24.ru 11:03
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Политика
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено в 06:56
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Nokia 7.2 построен на базе Snapdragon 660 с 6 Гб ОЗУ
Модель Nokia 7.2 заметили в базе бенчмарка Geekbench: аппарат построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 660 с шестью гигабайтами ОЗУ на борту.
Обновлено в 16:28
Экономика
В Южной Осетии развивается малый и средний бизнес
В первом полугодии 2019 года в Южной Осетии, в сравнии с последним полугодием 2018 года, увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также возросли налоговые поступления бизнеса в государственную казну республики.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23
Экономика
Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.
Обновлено вчера в 17:39
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено в 12:40
Здоровье
Сомнолог поделился рецептом хорошего сна
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН подтвердил выводы иностранных ученых о зависимости качества сна от настроения.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Авто
Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль
Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Происшествия
15 футболистов пострадали от удара молнии в Германии
9 августа в Германии в городе Розенфельд на федеральной земле Баден-Вюртемберг во время футбольного матча от удара молнии пострадали 15 человек.
Обновлено в 10:29
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене
Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.
Обновлено в 04:12
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала снимок без фильтров и макияжа
Виктория Дайнеко, отдыхающая в Майами, поделилась в Instagram снимком, на котором предстала перед подписчиками полностью без косметики.
Обновлено в 07:24
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Футбол
Маурицио Сарри: «Обычно я плохо начинаю сезон»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри предположил, как для туринцев сложится старт чемпионата Италии.
Обновлено в 18:14