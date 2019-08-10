Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

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