Футбол
«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»РИА Новости 12:28
Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
Обновлено в 12:58
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
Депутаты в Того приняли закон, ограничивающий акции протеста
Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий.
Обновлено вчера в 07:36
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя
Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.
Обновлено в 17:13
Происшествия
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15
Общество
Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы
Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:08
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Виллемом II»
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено в 11:02
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.
Обновлено 07 августа в 15:11
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55