Футбол

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенстваSport24.ru вчера в 11:03

Ахмат — Спартак
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
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