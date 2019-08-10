Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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