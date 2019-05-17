Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФСNews.ru 14:37

Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов». Не получившие лицензий клубы имеют право подать жалобы на решения комиссии.
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34 клуба получили лицензии РФС на участие в РПЛ и ФНЛ. «Анжи» - нет

Спорт-Экспресс13:07

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

Чемпионат11:44

Лицензирование РФС прошли все клубы РПЛ, кроме «Анжи»

Sports.ru12:32

«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования

Советский спорт10:59

Гендиректор «Балтики»: «Уверен, что закроем долги и получим лицензию»

Sport24.ru11:45

РФС выдал 18 клубам лицензии для участия в премьер-лиге в следующем сезоне

РИА Новости10:59

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Матч ТВ10:59
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Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Хоккей

Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:37
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Таганроге произошёл крупный пожар на территории бывшего хлебозавода

В Ростовской области в городе Таганроге произошёл пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено в 18:42
Политика

Коломойский объяснил возвращение на Украину

По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Авто

В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу

Обновлено в 02:28
Здоровье

Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34

Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Общество

Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Почему москвичи массово получают извещения о долгах за ЖКУ

В конце апреля многие москвичи — жители разных районов столицы — получили розовенькие «письма счастья»: сообщения о долгах, которые они якобы имеют перед коммунальными службами.
Обновлено в 11:15
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Наука

Всего один ген заставляет раковину улиток заворачиваться вправо

Обновлено 15 мая в 08:00
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Обновлено в 16:48
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:57
Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:17
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Транспорт

ЦОДД предупредил о «дачных» пробках из Москвы в область

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил, что пятница в весенне-летний сезон традиционно является днем выезда на дачу.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Гаджеты

Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr

Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
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