Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФСNews.ru 14:37
Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов». Не получившие лицензий клубы имеют право подать жалобы на решения комиссии.
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Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 14:09
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая.
Обновлено в 14:51
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Баскетбол
«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение четыре ударных вертолета Ми-24П
Вертолеты Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области.
Обновлено в 03:05
Экономика
Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области вынес решение, в котором потребовал от фонда выполнить ранее заявленный опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Обновлено в 10:21
Экономика
Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве
Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Культура
Скончался американский писатель Герман Воук
Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено в 09:34
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Авто
Российское подразделение Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
С 1 сентября 2019 года господин Зуффель будет занимать пост генерального директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Игры
В игре «World War 3» появилась новая карта – город Полярный
Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
Обновлено в 14:43
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Аваков приехал в Италию на суд по делу об убийстве журналиста в Донбассе
Украинского военного Виталия Маркива подозревают в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента и его российского переводчика Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Италию, чтобы принять участие в суде над украинским военным Виталием Маркивом по делу об убийстве журналиста в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Обновлено в 07:23