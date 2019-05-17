Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФСNews.ru вчера в 14:37
Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов». Не получившие лицензий клубы имеют право подать жалобы на решения комиссии.
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«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования
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