Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФАSoccer.ru вчера в 13:35

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА на следующий сезон не получили «Ахмат» и «Ростов».
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Спор за корону, шесть претендентов на «стыки» и момент истины для «Факела»

Sportbox.RU03:35

34 клуба получили лицензии РФС на участие в РПЛ и ФНЛ. «Анжи» - нет

Спорт-Экспрессвчера в 13:07

«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования

Советский спортвчера в 10:59

Все клубы РПЛ, кроме «Анжи», получили лицензии РФС

Sport24.ruвчера в 11:23

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Матч ТВвчера в 10:59

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

Чемпионатвчера в 11:44

РФС выдал 18 клубам лицензии для участия в премьер-лиге в следующем сезоне

РИА Новостивчера в 10:59
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль

Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине

Алиса Салтыкова запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.
Обновлено в 02:14
Общество

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

В начале эксперимента активность задней поясной коры участников при наблюдении за связанными с курением триггерами проверили с помощью фМРТ: участникам показывали, к примеру, изображения курящих людей и людей без сигарет — в качестве контрольного условия.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Зеленский намерен распустить Верховную Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают

Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Авто

В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5

Обновлено в 00:43
Единоборства

Наказание команды Нурмагомедова за драку с Макгрегором пересмотрят

Обновлено в 04:02
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания

На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

В России появилось неожиданно много защитников скверов

В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Авто

Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП

Обновлено в 03:20
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Политика

КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Представитель России на международном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев прошел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:26
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