Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФАSoccer.ru вчера в 13:35
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА на следующий сезон не получили «Ахмат» и «Ростов».
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«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования
Советский спортвчера в 10:59
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
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Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
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В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
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Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
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Представитель России на международном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев прошел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:26