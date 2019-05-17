«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФАЧемпионат 11:44

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов». Клубы имеют право на подачу апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки.

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

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