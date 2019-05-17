Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФАЧемпионат 11:44

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов». Клубы имеют право на подачу апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки.
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«Ростов» и «Ахмат» остались без лицензий УЕФА

Нева Спорт13:05

«Ростов» и «Ахмат» не получили лицензии УЕФА на следующий сезон

RT на русском12:27

«Динамо» прошло лицензирование РФС, «Ростов» и «Ахмат» – нет

Бомбардир.ру11:21

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

Чемпионат11:44

РФС выдал 18 клубам лицензии для участия в премьер-лиге в следующем сезоне

РИА Новости10:59

Московское «Динамо» получило лицензии РФС и УЕФА на сезон-2019/20

ТАСС10:22

34 клуба получили лицензии РФС на участие в РПЛ и ФНЛ. «Анжи» - нет

Спорт-Экспресс13:07
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Авто

Российское подразделение Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель

С 1 сентября 2019 года господин Зуффель будет занимать пост генерального директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Памятник Юлии Началовой может появиться в Москве

Среди обращений москвичей есть предложение поставить памятник Началовой в Южном административном округе, где певица жила на Чертановской улице и где много подходящих парков и скверов.
Обновлено в 11:48
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Пенсионерка рейса Москва-Симферополь оштрафована за дебош на борту

Обновлено в 11:10
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Культура

Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником

Обновлено в 13:19
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Россия передаст армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Заказчик получит спецрационы в Пуэрто-Кабельо. Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы, — передаёт ТАСС слова своего источника.
Обновлено в 13:48
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Футбол

У Кирилла Комбарова родился четвертый сын

В семье капитана тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова пополнение: у 32-летнего футболиста родился четвертый ребенок, и это снова мальчик.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Авто

Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Политика

Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

Обновлено в 09:53
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
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