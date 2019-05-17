Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФАЧемпионат 11:44

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов». Клубы имеют право на подачу апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки.
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34 клуба получили лицензии РФС на участие в РПЛ и ФНЛ. «Анжи» - нет

Спорт-Экспресс13:07

Лицензирование РФС прошли все клубы РПЛ, кроме «Анжи»

Sports.ru12:32

Все клубы РПЛ, кроме «Анжи», получили лицензии РФС

Sport24.ru11:23

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Матч ТВ10:59

«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования

Советский спорт10:59

РФС выдал 18 клубам лицензии для участия в премьер-лиге в следующем сезоне

РИА Новости10:59

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

Чемпионат11:44
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Наука

Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Обновлено в 08:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика

В Австрии проверят запись беседы вице-канцлера с «россиянкой»

Верховная прокуратура Австрии проверит видеозапись, ссылаясь на которую СМИ сообщили, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году якобы обсуждал с россиянкой возможность получения от неё помощи на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 21:18
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн

Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено в 17:08
Культура

Картина, купленная как стилизация под Пикассо, оказалась подлинником

Обновлено в 16:40
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты ЦСКА сумели обыграть «Реал» и завоевали право сразиться в решающем матче за трофей с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Общество

Подсмотрено у татар

Республика Татарстан и Сахалинская область — похожие по своим возможностям регионы: оба живут за счет нефти, но добывают её разными способами.
Обновлено в 21:44
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:42
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Энергетика

Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки

Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки.
Обновлено в 16:57
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено в 20:12
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Технологии

Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту

Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 00:37
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено в 14:30
Экономика

Специалист рассказал, как съездить в отпуск и не разориться

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина РФ, замглавы Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что при планировании расходов на отпуск лучше придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно треть средств от рассчитанных общих затрат: это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненно для кошелька.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:50
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