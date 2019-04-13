Футбол

Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»Sportbox.RU 11:30

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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«Ахмат» - «Локомотив»: стали известны стартовые составы

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Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»

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Ахмат - Локомотив: где смотреть матч

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На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Обнаружены новые доказательства жизни на Венере

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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
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Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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