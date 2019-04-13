Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»Sportbox.RU 11:30

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом»

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