Футбол
«Ахмат» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛГазета.Ru 11:44
"Ахмат" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Скотланд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины
В Лондоне полиция открыла огонь по автомобилю, который намеренно въехал в автомашину посла Украины в Великобритании, сообщает газета The Telegraph.
Обновлено в 11:49
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных команд
«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 08:52
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Кино
«Братство» Павла Лунгина не выйдет на экраны 9 мая
Ранее сенатор Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию, поскольку картина вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.
Обновлено вчера в 18:07
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Россия следит за размещением THAAD в Румынии
Обновлено в 11:45
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 11:36