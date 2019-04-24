Футбол

«Ахмат» и «Краснодар» разошлись ничьейКавказский узел 14:31

Ахмат — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
2′
24′
Юрий Газинский
49′
Виктор Классон
Антон Швец
63′
63′
Иван Игнатьев
Бернард Бериша
Беким Балай
66′
68′
Дмитрий Скопинцев
Даниил Уткин
69′
Шарль Каборе
71′
Александр Мартынович
Одисе Роши
Ризван Уциев
73′
79′
Иван Игнатьев
Дмитрий Стоцкий
90′+4′
Александр Мартынович
Футболисты грозненского "Ахмата" и "Краснодара" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России-2018/19. Поединок, который состоялся сегодня на "Ахмат-Арене" в Грозном, завершился в 20.54 мск со счетом 1:1. Первыми забили хозяева поля. На второй минуте отличился Андрей Семенов.
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