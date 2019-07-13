Футбол
«Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенстваСоветский спорт вчера в 13:16
В составе грозненской команды голами отметились Арсен Адамов (9-я минута), Мурсалин Денилханов (24) и Турпал Абзаев (61). Добавим, что встреча основных команды пройдет 14 июля на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.
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Молодежная команда «Ахмата» в большинстве разгромила сверстников из «Краснодара»
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«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого тура РПЛ 14 июля 2019 года
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