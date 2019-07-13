Футбол
«Ахмат» и «Краснодар» проведут первые матчи в новом сезоне РПЛСоветский спорт 01:34
Встреча пройдет на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени. Напомним, что в по итогам прошлого сезона Краснодар, набрав 56 очков занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ и впервые в своей истории получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.
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«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого тура РПЛ 14 июля 2019 года
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