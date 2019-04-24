«Ахмат» и «Краснодар» победителя не выявилиВести.Ru 14:01

Матчем в Грозном между местным "Ахматом" и "Краснодаром" начался двадцать пятый тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью 1:1. Всего две минуты понадобилось хозяевам поля, чтобы выйти вперед. Игроки "Ахмата" разыграли штрафной, и Андрей Семенов точно пробил головой.

«Ахмат» и «Краснодар» победителя не выявили

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