Футбол

Ахмат — Зенит 1:1Soccer.ru 11:22

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России. «Зенит» (58 очков) располагается на первом месте, «Ахмат» (36 очков) - десятый.
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