Футбол
«Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» спас гол в концовке игрыГазета.Ru 11:33
|36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
|55′
|57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
|62′
Ризван Уциев
|74′
|78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
|80′
|87′
Себастьян Дриусси
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
29
Заболотный
33
Эрнани
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
"Ахмат" принимал питерский "Зенит" в рамках встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и закончилась результативной ничьей 1:1. В составе хозяев гол оформил Исмаэл.
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В Грозном состоится матч между футбольными командами «Ахмат» и «Зенит»
ИА Грозный-Информвчера в 15:12
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
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