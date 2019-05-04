«Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» спас гол в концовке игрыГазета.Ru 11:33

"Ахмат" принимал питерский "Зенит" в рамках встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и закончилась результативной ничьей 1:1. В составе хозяев гол оформил Исмаэл.

«Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» спас гол в концовке игры

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