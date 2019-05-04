Футбол

«Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» спас гол в концовке игрыГазета.Ru 11:33

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
"Ахмат" принимал питерский "Зенит" в рамках встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и закончилась результативной ничьей 1:1. В составе хозяев гол оформил Исмаэл.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» помешал «Зениту» досрочно оформить чемпионство

Чеченская Республика Сегодня15:16

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

Телеканал Санкт-Петербург11:33

Красивый гол Исмаэла — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»

Чемпионат14:27

Мы увидели «Зенит» без Дзюбы: грустные 70 минут, спасительная голевая Заболотного, Ракицкий – лучший

Sports.ru13:09

«Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом»

Телекомпания Грозный13:05

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 27 тура РПЛ

Нева Спорт11:29

В Грозном состоится матч между футбольными командами «Ахмат» и «Зенит»

ИА Грозный-Информвчера в 15:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Космос

Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s

Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено 02 мая в 08:06
Игры

Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено в 19:58
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у курильского острова Шикотан, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:12
Футбол

Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки

Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что США проводят нетрадиционную войну против его страны.
Обновлено в 19:49
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Кино

Кевин Костнер раскритиковал США

Популярный голливудский актер Кевин Костнер раскритиковал современную ему политическую систему и общественные отношения в США.
Обновлено в 16:00
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное