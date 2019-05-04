Футбол
Ахмат — Зенит 1:1Советский спорт вчера в 11:21
|36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
|55′
|57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
|62′
Ризван Уциев
|74′
|78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
|80′
|87′
Себастьян Дриусси
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
29
Заболотный
33
Эрнани
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
В составе хозяев поля голом отметился бразильский полузащитник Исмаэл (55-я минута). У гостей точным ударом отличился Себастьян Дриусси (87). После этой игра Ахмат, набрав 36 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Грозном состоится матч между футбольными командами «Ахмат» и «Зенит»
ИА Грозный-Информ03 мая в 15:12
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова
В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.
Обновлено в 01:11
Футбол
В Санкт-Петербурге отмечают чемпионство «Зенита»
Игроки узнали об этом во время перелёта из Грозного в Санкт-Петербург после матча с «Ахматом».
Обновлено в 07:37
Общество
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Технологии
Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G
Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 00:29
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
ЖКХ
Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая
С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Общество
В казахстанском городе отказались от проведения «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Хетафе» обыграл «Жирону» и закрепился в зоне Лиги чемпионов
«Хетафе» на своем поле переиграл «Жирону» в матче 36-го тура испанской примеры.
Обновлено в 07:54
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику
Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Машину Владимира Путина угнали с автомойки
Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области
Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11