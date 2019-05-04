Футбол

Ахмат — Зенит 1:1Советский спорт вчера в 11:21

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
В составе хозяев поля голом отметился бразильский полузащитник Исмаэл (55-я минута). У гостей точным ударом отличился Себастьян Дриусси (87). После этой игра Ахмат, набрав 36 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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