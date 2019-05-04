«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»РБК 11:29

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом" завершился вничью – 1:1. Встреча прошла на "Ахмат Арене" в Грозном. Судил игру московский арбитр Алексей Матюнин.

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»

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