Футбол

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»РБК 11:29

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом" завершился вничью – 1:1. Встреча прошла на "Ахмат Арене" в Грозном. Судил игру московский арбитр Алексей Матюнин.
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