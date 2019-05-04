Футбол

Ахмат — Зенит 1:1DP.RU 11:23

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
В Грозном завершился матч 27 тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом". Игра закончилась вничью – 1:1. Счет в матче на 55-й минуте открыл полузащитник "Ахмата" Исмаэл Силва. "Зенит" долго не мог сравнять счет.
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