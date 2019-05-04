Ахмат — Зенит 1:1DP.RU 11:23

В Грозном завершился матч 27 тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом". Игра закончилась вничью – 1:1. Счет в матче на 55-й минуте открыл полузащитник "Ахмата" Исмаэл Силва. "Зенит" долго не мог сравнять счет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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