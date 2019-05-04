Футбол
Ахмат — Зенит 1:1ProstoProSport 11:21
|36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
|55′
|57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
|62′
Ризван Уциев
|74′
|78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
|80′
|87′
Себастьян Дриусси
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
29
Заболотный
33
Эрнани
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте открыл Исмаэль Силва Лима.
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