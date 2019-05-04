Футбол

Ахмат — Зенит 1:1ProstoProSport 11:21

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте открыл Исмаэль Силва Лима.
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