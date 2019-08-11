Футбол

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 5-го тура РПЛSport24.ru 12:40

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак», который состоится сегодня, 11 августа, и начнется в 21:30 мск. «Ахмат» выиграл уже два матча в чемпионате, но стабильности команде Рашида Рахимова очень не хватает.
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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 5-го тура РПЛ

Sport24.ru12:40

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Ахмат» - «Спартак»

Российская газетавчера в 17:10

Ахмат - Спартак: прогноз на матч 5-го тура РПЛ

Prognozistвчера в 11:51
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