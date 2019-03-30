Ахмат — Спартак 1:3ТАСС 11:22

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Космос Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны.

Армия и оружие Армия Израиля зафиксировала запуск пяти ракет из сектора Газа «Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории», — указывается в заявлении.

Армия и оружие Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана» Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".

Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.

Экономика ИнтерРАО надеется за полгода договориться с GE о совместном производстве больших газовых турбин в РФ "Надеемся в течение полугода выйди на все решения с ними", - сказал журналистам глава ИнтерРАО Борис Ковальчук в Красноярске.

Кино Составлен список главных кинопремьер недели В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.

Происшествия Оставшийся после ЧМ-2018 нигерийский фанат задержан в Смоленске Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.

Шоу-бизнес После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.

Космос Космос и Земля: иллюстрации к новостям марта-2019 - фотолента Человечество осваивает новые космические дали, открывает неизвестные доселе тайны мироздания, строит на полученных знаниях новые теории и гипотезы, которые "пытаются объять" пространство и время.

Шоу-бизнес Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.