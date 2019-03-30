Ахмат — Спартак 1:3ТАСС 11:22

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие Армия Израиля: в ходе демонстраций на границе Газы ХАМАС продемонстрировал сдержанность Правящее в Газе движение ХАМАС продемонстрировало сдержанность в ходе массовых демонстраций на границе сектора в субботу, что позволило избежать мощных столкновений.

Авто Опубликованы снимки нового Audi RS Q3 Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.

Авто Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Происшествия В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен.

Шоу-бизнес Мама Жанны Фриске обратилась к Шепелеву Героиня нового выпуска Ольга Орлова вспомнила о болезни и смерти Жанны Фриске, с которой близко дружила, а также рассказала, что отец единственного ребенка Жанны Платона не позволяет ей и родственникам Фриске видеться с мальчиком.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала, кому подарит первый экземпляр своей книги Полгода, которые Волочкова писала книгу, рядом был ее любимый мужчина, именно ему балерина пообещала подарить первый экземпляр.

Футбол AS: Марсело передумал уходить после возвращения Зидана Бразильский защитник больше не мечтает о Турине. Бразильский защитник «Реала» Марсело передумал покидать мадридский клуб.

Кино «Открытием года» по версии кинопремии «Ника» стал Рома Зверь Музыкант Рома Зверь, исполнитель главной мужской роли - Майка Науменко - в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", получил старейшую национальную кинопремию "Ника" в номинации "Открытие года".

Происшествия Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.

Автоспорт Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.

Футбол Гол Комличенко помог «Младе» обыграть «Спарту» В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" обыграла пражскую "Спарту", идущую на третьем месте, со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил Николай Комличенко, он же ассистировал партнеру, забившему победный мяч.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке данных 3 млн клиентов Японская автомобилестроительная корпорация Toyota объявила о возможной краже личных данных 3,1 млн клиентов хакерами.

Гаджеты Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.

Шоу-бизнес Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа» Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.

Авто Представлен ТОП-3 лучших моторов для тюнинга В ТОП-3 вошли моторы, не теряющие надежности при увеличении мощности.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.