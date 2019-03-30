Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 11:27

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Низич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
«Ахмат» проиграл «Спартаку» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счетом 1:2. В составе «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (на 9-й минуте по пенальти и на 68-й).
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