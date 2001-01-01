Футбол
Ахмат — Спартак 1:1 (1-й тайм)Матч ТВ 09:39
Андрей Семенов
|6′
|7′
Луис Адриано
Беким Балай
|9′
|16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
|18′
|21′
Сальваторе Боккетти
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
2
Родольфо
3
Плиев
14
Раванелли
8
Шиманский
11
Силва
18
Балай
19
Иванов
57
Селихов
92
Рассказов
16
Боккетти
14
Джикия
23
Комбаров
25
Мельгарехо
7
Гулиев
8
Глушаков
88
Ташаев
12
Адриано
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер». «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Ахмат» идет девятым.
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