Футбол
Ахмат — Спартак 0:1 (1-й тайм)Вести.Ru 13:49
|7′
Гус Тил
Антон Швец
|13′
|32′
Зелимхан Бакаев
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
21
Роши
23
Швец
88
Глушаков
7
Митришев
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
2
Жиго
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
20
Шюррле
23
Ларссон
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Тренерские штабы грозненского "Ахмата" и московского "Спартака" назвали стартовые составы на очную встречу пятого тура чемпионата России. С первых минут матча на поле появится экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Для него эта игра станет первой в нынешнем сезоне.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
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