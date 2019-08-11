Футбол

Ахмат — Спартак 0:1 (1-й тайм)Вести.Ru 13:49

Ахмат — Спартак
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
Тренерские штабы грозненского "Ахмата" и московского "Спартака" назвали стартовые составы на очную встречу пятого тура чемпионата России. С первых минут матча на поле появится экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Для него эта игра станет первой в нынешнем сезоне.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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