Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о том, как чувствует себя полузащитник команды Денис Глушаков в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Рахимов рассказал о состоянии Глушакова перед матчем с «Оренбургом»

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