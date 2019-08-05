Футбол
«Ахмат» – «Оренбург». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матчMetaratings 04:58
Заключительный матч 4-го тура пройдёт снова с участием «Ахмата». На этот раз «Ахмат» примет на своём поле главного аутсайдера чемпионата «Оренбург».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Футбол
Фанатов «Зенита» обвинили в расизме в отношении Малкома
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Красноярском крае прогремели взрывы на территории воинской части
Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края РФ, сообщили РИА Новости в Единой диспетчерской службе.
Обновлено в 07:54
Политика
После протестов в столице оппозиция заявила о подготовке всероссийской акции за свободные выборы
Более 1 тыс. человек задержали в Москве 3 августа во время "прогулки" по Бульварному кольцу – несанкционированной акции оппозиции за свободные выборы.
Обновлено в 02:11
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
В МИД России прокомментировали заявление Помпео о принадлежности Крыма
Захарова подчеркнула, что Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео демонстрирует неуважение к результатам демократического волеизъявления крымчан, когда говорит, что необходимо "вернуть Крым Украине".
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе
Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Авто
В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня
Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Технологии
«Яндекс.Такси» собирается контролировать уровень усталости водителей
Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.
Обновлено в 07:51
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку
Обновлено в 12:59
Экономика
CNN: в США сотни газет окажутся под управлением одного холдинга
В результате слияния, отметила CNN, "сотни местных газет окажутся под управлением одной компании".
Обновлено в 19:29
Кино
Кевин Смит признал фильмы Marvel заменой секса
Обновлено в 16:08
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Наука
Ученые опубликовали первый снимок квантовой запутанности
Шотландские ученые-физики провели уникальный эксперимент, в ходе которого получилось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»
Обновлено в 16:49
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23