Футбол
«Ахмат» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30Чемпионат 09:30
Милад Мохаммади
|36′
|45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
|47′
|52′
Гжегож Крыховяк
|57′
Алексей Миранчук
|65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
|70′
Раванелли
|81′
|82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
|85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
|85′
|86′
Дмитрий Баринов
|87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
|90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
21
Роши
77
Бериша
19
Иванов
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
3
Идову
67
Тугарев
96
Жемалетдинов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 13 апреля, в 19:30 мск на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 75 рублей.
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