Футбол

«Ахмат» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30Чемпионат 09:30

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Сегодня, 13 апреля, в 19:30 мск на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 75 рублей.
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«Ахмат» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Чемпионат09:30

«Ахмат» — «Локомотив». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:58

Ахмат - Локомотив: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:17
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