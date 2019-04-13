Ахмат — Локомотив 1:3Газета.Ru вчера в 14:26

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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