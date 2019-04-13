Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3Газета.Ru вчера в 14:26

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мацей Рыбусь: «Приятно приезжать в Грозный»

Матч ТВ01:21

РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат»

Бомбардир.рувчера в 14:25

Удачный выезд «Локомотива» в Грозный. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport.ruвчера в 16:59

«Локомотив» мчится к Лиге чемпионов. Команда Семина победила в Грозном

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

«Локомотив» обыграл «Ахмат»

Soccer.ruвчера в 14:27

ЦСКА, «Локомотив», «Барса», «Боруссия», «Ювентус» — в дайджесте новостей

Чемпионатвчера в 17:45

«Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном. Только посмотрите, как забил Миранчук! (видео)

Советский спортвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено 12 апреля в 06:40
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Общество

Во ФСИН назвали число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России

Положительный диагноз на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 10-й осужденный в России мужчина и каждая пятая среди осужденных женщин.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства

Боец из ЛНР Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 21:21
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде

В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Футбол

Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота

Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Пожар в парке «Лосиный остров» локализован

Пожар в зоне санитарной вырубки леса в заповеднике "Лосиный остров" со стороны Балашихи локализован.
Обновлено вчера в 21:51
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное